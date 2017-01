Nach kurzen Anlaufproblemen drehte der 1. FC Nünrberg auf und holte am Ende den Pokal beim 12. NRW-Traditionsmasters. Großen Anteil hatte daran Marcus Feinbier.

Der 47-Jährige holte nämlich mit sechs Treffern die Torjägerkanone. Das freute Feinbier natürlich besonders. "Das Turnier macht einfach immer einen riesigen Spaß. Und wenn du es dann noch gewinnst und Torschützenkönig wirst, dann ist es natürlich noch schöner", sagte der einstige Stürmer.

Anders als für den 1. FC Nürnberg war es für Feinbier nicht die erste Teilnahme in Mülheim. Der gebürtige Berliner, dem als 17-Jähriger bei Bayer 04 Leverkusen der Durchbruch gelang, war schon häufiger mit den "Alten Herren" der Werkself beim Traditionsmasters zu Gast. Deshalb konnte er seinen Nürnberger Teamkollegen schon im Vorfeld viel von dem Turnier erzählen und sie davon überzeugen, es als Generalprobe für das große Hallenmasters in Berlin zu nutzen. Denn: "Wer hier gewinnen will, muss hart arbeiten. Die Teams, die hier antreten, sind immer richtig gut. Da wird man auch in unserem Alter noch richtig gefordert", erklärte Feinbier.

Der hätte übrigens auch für die SG Wattenscheid 09 auflaufen können. Schließlich ist der einstige Angreifer von Januar 1997 für zweieinhalb Jahre für die Lohrheide-Kicker in der zweiten Liga auf Torejagd gegangen. Und Wattenscheid hatte im Vorfeld sogar bei ihm angefragt, ob die Mannschaft auf seine Dienste setzen könne. "Ich bin aber kein Wandervogel", erklärte Feinbier, der in dieser Saison zum ersten Mal mit den Nürnbergern durch die Hallen zieht. Allerdings musste er dabei selbst ein bisschen schmunzeln. Während seiner aktiven Laufbahn hat er durchaus häufiger mal den Verein gewechselt. Deshalb fügt er auch mit einem Augenzwinkern hinzu: "Ich hätte viele Optionen, für wen ich spiele." In den letzten acht Jahren war das Leverkusen, die in dieser Hallensaison aber nicht so viele Auftritte haben, weshalb er Kapazitäten frei hat.

Im nächsten Jahr wollen er und der FCN den Titel in Mülheim beim NRW-Traditionsmasters natürlich verteidigen. Das ist ganz klar. Und auch wenn der Club mit NRW erst einmal nichts am Hut hat, so ganz fremd und alleine sind die Franken im Revier ja nicht. "Mit Schalke haben wir einen Verbündeten", sagte Feinbier. Die S04-Anhänger hatten sie in diesem Jahr im Finale gegen Mülheim, das erst im Neunmeterschießen entschieden wurde, als lautstarke Unterstützung auch bereits hinter sich.