Die Sportfreunde Niederwenigern und der TuS Hattingen - das waren die beiden Mannschaften, die am häufigsten genannt wurden, wenn im Vorfeld der Hattinger Stadtmeisterschaft nach den Favoriten gefragt wurde.

Für den TuS Hattingen war das Turnier aber zeitig beendet. Denn der Bezirksligist, der kurz vor Jahresschluss noch das Turnier um den WAZ-Pokal in Sprockhövel gewonnen hatte, musste schon nach der Vorrunde die Segel streichen.

Das war sicherlich sehr überraschend, allerdings hatte man davon ausgehen können, dass es gerade in der Gruppe C sehr eng zugehen würde. Denn mit Niederwenigern, TuS Hattingen und dem mit guten Fußballern gespickten FC Sandzak Hattingen trafen bereits in der Vorrunde drei ganz starke Mannschaften aufeinander. B-Ligist FC Sandzak hatte im Vorjahr bekanntlich Platz drei belegt.

Und dass die Mannschaft von Trainer Cahit Akkan auch in diesem Jahr eine hohe Hürde sein würde, merkten die Sportfreunde Niederwenigern schon im ersten Gruppenspiel, als sie bei ihrem 3:1-Sieg große Mühe hatten. Niederwenigern musste sich dann im zweiten Spiel mit 2:4 dem TuS Hattingen beugen, womit plötzlich der TuS der Top-Favorit auf den Gruppensieg war. Doch dann verloren die Rot-Weißen mit 0:3 gegen den FC Sandzak, der vor den Sportfreunde Niederwenigern dann sogar als Gruppenerster in die Hauptrunde einzog.

Ebenfalls spannend ging es in der Vorrunden-Gruppe A zu, wo Hedefspor Platz eins belegte. Die Entscheidung im Kampf um Platz zwei fiel in der Partie SuS Niederbonsfeld gegen SG Welper. Lange sprach alles für den SuS, der durch Jonas Angerstein auch in Führung ging. Doch letztlich setzte sich Welper dank der Tore von Sidney Rast mit 4:2 durch. Die Gruppe B wurde überlegen vom TuS Blankenstein gewonnen. Platz zwei belegte schließlich die DJK Märkisch Hattingen.