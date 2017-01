Schon vor dem Finale des 12. NRW-Traditionsmasters stand fest, dass mindestens ein Sieger aus Mülheim kommen würde.

Denn während auf der einen Seite die Mülheim ALL STARS standen, spielte für den anderen Finalteilnehmer, den 1. FC Nürnberg, auch ein gebürtiger Mülheimer. Stephan Giesbert, bei der letztjährigen Auflage des Turniers noch verletzt zum Zuschauen verdammt, hatte zuvor auch schon das Trikot der ALL STARS getragen.

Schon während des Turniers musste er sich daher den einen oder anderen Spruch anhören. "Hättest du mal für uns gespielt", rief ihm der Mülheimer Teammanager Peter Hein in den Katakomben der innogy Sporthalle zu. Zu diesem Zeitpunkt hatten sich die ALL STARS bereits souverän für das Halbfinale qualifiziert.

Die Nürnberger, die im ersten Gruppenspiel noch mit 2:5 von den Mülheimern deklassiert wurden, steigerten sich aber im Turnierverlauf deutlich und revanchierten sich im Finale gegen die ALL STARS - wenn auch erst vom Neunmeterpunkt. Im Finale war beiden Teams die Nervosität anzumerken. Keiner wollte den ersten Fehler machen, daher endete die reguläre Spielzeit von 15 Minuten torlos.

Für Giesbert, den es beruflich nach Nürnberg verschlagen hat, war es ein emotionales Endspiel. "Ich bin nachher zum Mülheimer Keeper Markus Henn gegangen und habe ihm gesagt, wie schade ich es finde, dass das Spiel so entschieden werden musste." Der 39-Jährige, der aktuell noch für den SC Schwabach in der Kreisliga spielt, zollte seinen alten Kollegen großen Respekt. "Die ALL STARS haben es wirklich gut gemacht und hätten den Titel verdient gehabt."

In diesem Jahr hat Giesbert seine Heimat besiegt, bei der 13. Auflage läuft er wahrscheinlich wieder für Mülheim auf. "Mal sehen, ob der 1. FC Nürnberg im nächsten Jahr noch einmal anreist. Ich denke, ich werde wieder für die ALL STARS spielen." Das wird Peter Hein gerne hören. "Eigentlich hätte Stephan für uns spielen müssen", sagte er nach dem Finale. Da Giesbert diesmal für Nürnberg spielte, durfte sich aber immerhin ein Mülheimer als Gewinner fühlen.