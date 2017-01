Vom 5. bis zum 13. Januar bereitet sich der BVB im spanischen Marbella auf die Rückrunde vor. Unser Reporter vor Ort berichtet in seinem Tagebuch von den (Rand-) Geschichten des Tages.

Auf Dienstreisen bin ich ein übervorsichtiger Mensch. Zum Beispiel fahre ich meist viel zu früh los zu Terminen. Es könnte ja unterwegs etwas passieren. Ein Stau, eine Panne, ein Meteoritenschauer – man kennt das. Sehr oft stehe ich dann recht lange vor Fußballstadien irgendwo in Deutschland und werde nicht hineingelassen, weil ich viel zu früh dran bin.

Wenn ich im Ausland bin, steigert sich das Ganze noch. Meinen Personalausweis etwa schließe ich dann immer im Hotelsafe ein – sollte mir das Portemonnaie geklaut werden, will ich wenigstens noch ein Dokument haben, mit dem ich die Heimreise antreten kann.

Im Trainingslager von Borussia Dortmund in Marbella begab es sich nun, dass der BVB ein Testspiel gegen die PSV Eindhoven vereinbart hatte, in dem Örtchen mit dem wohlklingenden Namen La Linea de la Concepcion und dem Stadion mit dem noch wohlklingenderen Namen Estadio Municioal de La Linea de la Concepcion vereinbart hatte.

Natürlich machte ich mich viel zu früh auf den Weg – dieses Mal aber mit einem wie ich fand sehr cleveren Hintergedanken: Wenn man schon einmal diesen in dieses südliche Fleckchen Spaniens kommt, kann man sich ja auch Gibraltar ansehen.

Als ich also wie gewohnt zwei Stunden zu früh am Stadion ankam, fuhr ich selbstsicher lächelnd dran vorbei, immer den Schildern in Richtung Gibraltar nach. In der Schlange an der Grenzkontrolle dann fiel es mir wieder ein: Gibraltar gehört ja zu Großbritannien. Großbritannien gehört nicht zum Schengen-Raum. Wer einreisen will, braucht also einen Personalausweis. Und der aufmerksame Leser wird sich erinnern: Der lag ebenso sicher wie nutzlos im Hotelsafe. Verschämt versuchte ich mich mit meinem Führerschein durchzumogeln, aber die britische Polizistin mit der strengen Kurzhaarfrisur und dem noch strengeren Blick hatte keinerlei einsehen: „Umkehren“, befahl sie energisch.

So immerhin kam ich auch in Spanien mal zu dem bekannt wohligen Gefühl, viel zu früh an einem Stadion anzukommen, wo mich niemand reinlassen wollte.