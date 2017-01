Rund um den Fußball haben die Fans verschiedene Hobbys: Es gibt Menschen die Autogrammkarten sammeln oder jede Eintrittskarte wie ein Heiligtum behandeln.

Marcel hat da eine andere Leidenschaft. Der 25-jährige Bottroper sammelt Spielertrikots. So weit, so gut. Es sind nämlich nicht gewöhnliche Trikots, wie man es sich vorstellt - sondern: Sie müssen "matchworn" sein. Heißt: Original getragene Jerseys, die am besten noch dreckig, schweißig und blutig sind - so gefällt es Marcel.

Der Fan des SC Rot-Weiß Oberhausen hat sich auf die Regionalliga West spezialisiert und besitzt mittlerweile 50 Regionalliga-Trikots, die so richtig schön miefen. RevierSport unterhielt sich mit dem Familienvater, der erst seit rund 18 Monaten die Regionalliga-Trikots sammelt, über sein ganz spezielles Hobby.

Marcel, wie kommt man auf so ein außergewöhnliches Hobby?

Seit ich denken kann, liebe ich den Fußball. Ich war schon etliche Male im Stadion und irgendwann kam mir die Idee, einen Spieler nach seinem Trikot zu fragen. Und prompt klappte es. Dieses Trikot gab ich dann meinem Bruder, weil das sein Lieblingsspieler war. So fing eigentlich alles an. Dann bin ich dran geblieben und habe fortan für mich gesammelt. Ich machte mich im Internet schlau und bin auf Gleichgesinnte gestoßen. So kam man immer tiefer in das Thema rein.

Was war Ihr erstes Trikot?

Mein erstes Trikot für meine Regionalliga-West-Sammlung war von den Sportfreunden Lotte - von Kevin Freiberger. Lotte spielte gegen die Reserve des FC Schalke 04.

Warum spezialisieren Sie sich auf die Regionalliga West?

Zu Beginn habe ich alles gesammelt - von der Bundes- bis zur Oberliga. Aber ich habe schnell das Gefühl gehabt, dass ich etwas falsch mache und so nicht weit kommen würde. Zudem bin ich RWO-Fan und liebe die Maloche, den unterklassigen Fußball. Die großen Arenen und die ganze Bundesliga-Show sind eigentlich nichts für mich. Da fühle ich mich in der Regionalliga West viel besser aufgehoben.

Wie bereiten Sie sich auf die Trikotjagd vor? Wählen Sie da bestimmte Spiele aus?

Ja, natürlich guckt man auf den Spielplan und schaut, welche Partie in der Nähe angesetzt ist und wer gegen wen spielt. Vielleicht kennt man sogar einen Spieler dieser Mannschaften, dann sind die Chancen größer ein Trikot zu bekommen. Nach diesen Kriterien wähle ich dann meine Besuche aus.

Besitzen Sie auch Trikots aus der Bundesliga? Wie schwer ist es im Vergleich zur Regionalliga diese Shirts zu ergattern?

Ja, klar besitze ich auch Trikots aus der Bundesliga. Wenn es da mit einem Trikot klappt, nehme ich das natürlich auch mit. Ich nehme alle Trikots mit (lacht). Hier ist es nicht einfach ein Trikot zu ergattern. Aber auch in der Regionalliga West werden einem die Dinger nicht vor die Füße geworfen. Ohne Kontakte ist es schwierig, da die meisten Spieler ihre Trikots aus ihrer eigenen Tasche zahlen müssen. Da die Jungs in der Regionalliga auch nicht die Welt verdienen, fällt es Ihnen nicht immer leicht einfach mal so ein Trikot zu verschenken.

Warum müssen die Dinger am besten im Original-Zustand sein - also schön dreckig und verschwitzt?

Das macht den Unterschied zu den Fanshop-Trikots aus. Der Reiz bei der ganzen Sammlung sind die Spielspuren. Wenn jemand im Fanshop ein Original-Trikot für 80 Euro kauft, dann sage ich, dass das wirkliche Original ein Bundesliga-Logo, sogenanntes "Patch", haben muss und Spielspuren zu erkennen sein müssen. Ich liebe es, wenn meine Trikots schön dreckig sind, denn zu jedem Trikot gibt es schließlich eine eigene Geschichte. Bei einem echten Sammler bleibt jedes Trikot im Original-Zustand, also ungewaschen.

Gibt es da auch ganz spezielle Regionalliga-Stücke in Ihrer Sammlung?

Ja. die gibt es natürlich. Ich habe nach dem DFB-Pokalspiel der Sportfreunde Lotte gegen Bayer 04 Leverkusen das Trikot von Kevin Freiberger und Tim Gorschlüter bekommen. So dreckige Dinger nach dieser Pokalsensation sind für einen Sammler natürlich etwas ganz besonderes. Was auch ganz sepziell ist, ist ein Trikot von Manfredas Ruzgis, der beim 1. FC Köln II spielt. Er hat mir sein Trikot vom Spiel der litauischen U21-Nationalmannschaft gegen Italien ungewaschen zur Verfügung gestellt. Es gibt Spieler wie eben Ruzgis oder Rene Klingenburg von Ahlen oder Norman Quindt und Marcel Leenemann, die beide beim SV Rödinghausen spielen, wo schon Freundschaften entstanden sind. Das freut mich dann natürlich auch sehr.



Wo bewahren Sie die ganzen Trikots auf ?

Ich habe den einen oder anderen Schatz in einem Bilderrahmen an meiner Wand und den Rest in einem extra Schrank, den ich eigens für meine Sammlung gekauft habe. Alle zwei Tage schaue ich da mal rein und hole die Teile zum Lüften raus. Dann ist die Frau auch zufrieden (lacht).

Ist es bei einem bestimmten Regionalligisten besonders einfach an die Trikots zu kommen?

Nein, also in der Regionalliga ist es nicht einfach, da die Spieler jedes Trikot, was sie hergeben aus ihrer eigenen Tasche zahlen müssen. Und wenn sie da jedem Fan den Wunsch erfüllen, wäre das ein teurer Spaß für den jeweiligen Spieler. Und dann gibt es kleinere Vereine wie zum Beispiel die TSG Sprockhövel, da benötigt der Vereine einige Tage um wieder ein Trikot nachzubestellen.

Sie sind RWO-Fan: Was ist Ihnen wichtiger - ein Oberhausener Sieg oder nach dem Spiel ein Trikot zu ergattern?

Natürlich ist es mir als Fan wichtig, dass meine Mannschaft gewinnt. Wenn man dann als Bonus noch ein Trikot ergattern kann, ist es ein Pluspunkt. Man kann halt nicht bei jedem Spiel ein Shirt bekommen, deshalb wird für mich an erster Stelle immer der Fußball und das Ergebnis stehen.

Gibt es in dieser Branche irgendwelche Treffen unter Gleichgesinnten? Ist die Konkurrenz groß? Hilft man sich oder will jeder letztendlich der Beste sein?

Es gibt eine Menge an Gleichgesinnnten. Es ist wie überall und bei allen Hobbys: Der eine hilft, der andere nicht. Ich habe einen guten Freund, der Erik heißt und aus Moers kommt. Er ist auch RWO-Fan und besitzt über 150 RWO-Trikots. Wir besuchen viele Spiele gemeinsam und unterstützen uns bei der Jagd nach den Trikots.

Wie zeitintensiv ist dieses Hobby?

Das Hobby ist sehr zeitintensiv, da man am Wochenende immer ein bis zwei Spiele anschaut. Mal fährt man nach Rödinghausen, Ahlen, Aachen oder ist in sonst einem Regionalliga-Stadion vor Ort. Das kostet natürlich Zeit und Geld. Aber es ist eben ein Hobby, welches sehr viel Spaß macht. Da macht man das alles sehr gerne.

Verkaufen Sie auch Trikots an andere Sammler?

Nein, ich verkaufe kein Trikot aus meiner Sammlung. Jedes Trikot, was ich bekomme, liegt mir sehr am Herzen.

Welches Ziel verfolgen Sie mit der Sammlung? Gibt es da ein Ende...

Ein Ziel ist es irgendwann einmal vielleicht die größte Regionalliga-Sammlung zu besitzen. Ein Ende wird es nicht geben, denn jedes Jahr kommen neue Trikots, Logos, Sponsoren und auch Vereine hinzu.

Präsentieren Sie Ihre Trikots, kann man diese irgendwo sehen?

Ja, auf Facebook unter Regionalliga-West-Sammlung werden meine Trikots präsentiert. Sobald ich ein neues Stück erhalte, wird es hochgefahren und gepostet.