Der SC Wiedenbrück könnte noch in der aktuellen Winter-Transferperiode seinen erfolgreichsten Torschützen verlieren.

Objekt der Begierde: Gökan Lekesiz. Wie RevierSport erfuhr, soll dem 25-jährigen gebürtigen Türken ein Angebot aus der Heimat vorliegen. Gümüshanespor kämpft um den Aufstieg in die 2. türkische Liga. Lekesiz, der in 17 Spielen sechs Tore für Wiedenbrück erzielte und drei weitere Treffer vorbereitete, soll der Mannschaft von Tarik Dasgün dabei helfen den Aufstieg zu realisieren. "Es gibt Kontakte in die Türkei. Mehr kann ich noch nicht sagen", meint Osman Sahan, Lekesiz' Berater.

Der Spieler selbst will sich vorerst voll auf den SC Wiedenbrück konzentrieren: "Wir haben ein großes Ziel. Und das ist der Klassenerhalt. Aktuell konzentriere ich mich nur auf die Aufgabe und will in der Vorbereitung Gas geben, um der Mannschaft mit meinen Toren zu helfen. Um alles andere kümmert sich mein Berater. Klar ist aber auch, dass es für jeden Spieler ein schönes Gefühl ist, wenn es Interessenten gibt. Das bestätigt, dass man ganz ordentlich in Form ist."

Burckhard Kramer, Präsident des SC Wiedenbrück, sieht die ganze Angelegenheit gelassen: "Mir ist von einem Angebot für Gökan Lekesiz nichts bekannt." Auf die Frage, ob Lekesiz ein wichtiger Spieler sei und man auf ihn in der Restrunde verzichten könnte, antwortet Kramer: "Ich werde meine Angestellten in der Öffentlichkeit nicht bewerten."

Lekesiz kam erst im vergangenen Sommer nach einer unglücklichen Zeit beim holländischen Zweitligisten Fortuna Sittard nach Wiedenbrück und konnte schnell zu seiner Bestform aus Oberhausener und Duisburger Zeiten zurückfinden.