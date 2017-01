Es war ein schöner Anblick für alle, die es mit Borussia Dortmund halten.

Als die BVB-Profis am Sonntagvormittag das Training im Estadio Municipal von Marbella aufnahmen, war auch ein Portugiese mit Kurzhaarfrisur dabei, den sie so lange vermisst hatten: Raphael Guerreiro ist zurück im Mannschaftstraining, nachdem er am 5. November beim 5:2-Sieg über den Hamburger SV sein bislang letztes Spiel für Borussia Dortmund bestritten hatte. Danach setzten ihn hartnäckige Muskelprobleme außer Gefecht.

Am Vortag, nach dem 4:1-Testspielsieg gegen die PSV Eindhoven, hatte Trainer Thomas Tuchel noch gesagt, er warte jeden Tag auf Guerreiros Rückkehr – nun war es so weit. Der portugiesische Europameister nahm nicht nur am Aufwärmen teil, auch bei den Passübungen und beim Abschlussspiel auf mehrere kleine Tore war er dabei.

Dafür fehlte eine ganze Reihe Profis, die gegen Eindhoven noch gespielt hatten: Marcel Schmelzer, Sokratis, Lukasz piszczek, Sven Bender, Marc Bartra, Marco Reus und die Torhüter Roman Weidenfeller und Hendrik Bonmann spulten eine individuelle Einheit im Fitnesszelt neben dem Platz ab – bei allen wurde individuelle Belastungssteuerung als Grund angeführt. Insbesondere bei Reus ist das Trainerteam wegen dessen langer Verletzungsgeschichte sehr vorsichtig mit den Belastungen. Einzig Emre Mor klagte über leichte Probleme am Rücken – eine genauere Diagnose aber gibt es noch nicht.

Weiterhin nicht am Mannschaftstraining teilnehmen können Nuri Sahin, Sebastian Rode und Neven Subotic, bei denen Tuchel am Samstag Zweifel geäußert hatte, ob sie in Marbella noch einsteigen würden. Neven Subotic, der in den öffentlichen Einheiten bislang nicht zu sehen war, tauchte aber immerhin schon einmal auf am Trainingsplatz.