Beim Schalker Training am Sonntag fehlte Matija Nastasic.

Der serbische Abwehrspieler musste wegen Beschwerden an der linken Achillessehne eine Pause einlegen. Es ist dieselbe Sehne, die im August 2015 gerissen war - deswegen ist Vorsicht geboten. Nastasic legte am Sonntag eine Reha-Einheit im Hotel ein. Wann er wieder auf den Platz zurückkehren kann, ist offen.

Die Beschwerden an der Achillessehne sind eine Reaktion auf die Trainingsbelastung. Nastasic hatte die letzten Spiele vor Weihnachten aufgrund einer Adduktorenverletzung verpasst. Nun hat er in Spanien wieder die Belastung gesteigert, worauf sich Schmerzen an der Achillessehne eingestellt haben.

Da auch Benedikt Höwedes (Hüftreizung) weiterhin nur ein individuelles Training absolvieren kann, bildeten im Trainingsspiel Routinier Naldo und die beiden Youngster Thilo Kehrer und Phil Neumann die Dreierkette - in der Abwehr ist Schalke dünn besetzt.

Wieder auf den Trainingsplatz zurück kehrte Ersatztorwart Fabian Giefer, der einige Tage wegen Rückenbeschwerden ausgesetzt hatte. Eric Maxim Choupo-Moting, der am Freitag eine Pause erhalten hatte, war schon am Samstag wieder dabei.

