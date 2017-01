Schock für den SC Union Bergen. In der Sporthalle an der Heinrichstraße in Bochum hat es gebrannt.

Die Vorrunde für das Sparkassen Masters, die Hallenstadtmeisterschaft in Bochum, fällt damit aus. Wie es zu dem Brand kam, war am frühen Sonntagmorgen noch unklar. Nach Vereinsangaben wurde die Halle von Kriminalpolizei und Feuerwehr abgesperrt.

