BVB-Trainer Thomas Tuchel konnte in Sachen Guerreiro gute Nachrichten verkünden – bei den anderen verletzten Spielern aber sieht es deutlich schlechter aus.

Es waren nicht die besten Nachrichten, die Thomas Tuchel zu unterbreiten hatte: Gerade hatte Borussia Dortmund sein erstes Testspiel im Jahr 2017 mit 4:1 (2:0) gegen den niederländischen Erstligisten PSV Eindhoven gewonnen. Da trat Tuchel in den Katakomben des Stadions von La Linea de la Concepcion vor die Journalisten und äußerte sich auch zu aktuellen Personallage.

Am positivsten sieht es bei Raphael Guerreiro aus: Der portugiesische Europameister soll schon bald ins Mannschaftstraining zurückkehren. „Ich warte jeden Tag darauf“, sagte Tuchel. Offenbar sind die muskulären Probleme, die den Neuzugang seit Wochen außer Gefecht setzen, inzwischen weitgehend überwunden. Bei den übrigen Spielern, die sich derzeit mit Verletzungen plagen, ist die Lage weniger rosig. „Bei Neven Subotic dauert es gefühlt noch am längsten“, so Tuchel. „Und auch bei Nuri Sahin und Sebastian Rode ist es sehr fraglich, ob sie noch während des Trainingslagers mit der Mannschaft trainieren können.“

Definitiv nicht mit der Mannschaft trainieren wird Pierre-Emerick Aubameyang, der mit Gabun am Afrika-Cup teilnimmt und frühestens Ende Januar zurückkehrt – im für den BVB schlimmsten Fall bestreitet er am 5. Februar das Finale und fehlt dann mindestens für drei Spiele.

Gegen Eindhoven versuchte es Tuchel nun in der ersten Halbzeit mit Adrian Ramos im Sturmzentrum, im zweiten Durchgang übernahm dann André Schürrle – der prompt ein Tor erzielte und ein weiteres vorbereitete.

Tuchel sieht insgesamt drei Kandidaten, die den besten BVB-Torjäger ersetzen können: „Adrian Ramos und André Schürrle in erster Linie, auch Marco Reus kann auf der Neun spielen“, sagt er – misst dem Thema aber keine allzu große Bedeutung bei: „Das ist ja zeitlich überschaubar, Auba kommt ja auch hoffentlich gesund wieder und steht uns für den Großteil der Rückrunde zur Verfügung.“