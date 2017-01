Der Mann mit der Mütze - Schalke-Kapitän Höwedes hat die Temperaturen im Trainingslager in Benidorm irgendwie unterschätzt.

Seine Teilnahme am Trainingslager war zunächst unsicher. Doch dann reiste Schalke-Kapitän Benedikt Höwedes trotz einer Hüftreizung ins Trainingslager nach Benidorm in Spanien. Allerdings hatte er die Temperaturen an der Costa Blanca irgendwie unterschätzt.

Höwedes mit dicker Wollmütze unterwegs

Dick bekleidet mit Wollmütze und Mantel kam der 28-Jährige im Mannschaftshotel der Königsblauen an. Dabei herrschte in Benidorm strahlender Sonnenschein, unter der Woche kletterten die Temperaturen sogar auf bis zu 20 Grad.

Da konnte sich auch der Twitter-Account von Schalke 04 einen kleinen Seitenhieb nicht verkneifen.