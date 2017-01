Ilia Gruev freut sich auf das Hallenturnier in Gummersbach, das morgen mit dem Fußball-Drittligisten MSV Duisburg um 12 Uhr (Einlass 11 Uhr) beginnt.

Der Trainer trifft dann seinen alten Spezi Lothar Matthäus, der an einem Prominentenspiel teilnimmt. Gruev arbeitete vor fünf Jahren an der Seite von Cheftrainer Matthäus als Co-Trainer der bulgarischen Nationalmannschaft. „Ich habe immer noch regelmäßig Kontakt zu Lothar“, sagt der 47-Jährige.

Es gibt aus Duisburger Sicht noch weitere Treffen mit alten Bekannten. Der MSV spielt in der Vorrunde gegen Regionalligist Kickers Offenbach und Zweitligist 1. FC Kaiserslautern. Zwei ehemalige MSV-Trainer stehen bei den Gegnern in der Verantwortung: Oliver Reck in Offenbach und seit wenigen Tagen Norbert Meier in Kaiserslautern. Ilia Gruev wird den Kader für das Turnier heute benennen. Für den Deutsch-Bulgaren geht es darum, „dass wir uns auch in der Halle gut präsentieren“.

In der Parallelgruppe sind Arminia Bielefeld, Fortuna Köln und der 1. FC Kaan-Marienborn am Ball. Die Halbfinals beginnen um 14.55 Uhr. Um 16.09 soll das Finale starten. Das Prominentenspiel – neben Lothar Matthäus sind unter anderem Lukas Podolski, Wrestler Tim Wiese und Sänger Pietro Lombardi (ohne Sarah) am Ball – ist für 17.05 Uhr vorgesehen. Zwischendurch gibt es Live-Acts: mit Lorenz Büffel (österreichische Stimmungskanone) und Willi Herren (der „Olli“ aus der Lindenstraße, Ex-Dschungelcamp-Bewohner und ebenfalls Stimmungskanone).