Fortuna Düsseldorf verstärkt seine U23 ab sofort mit Malte Berauer.

Der ehemalige Junioren-Nationalspieler stand zuletzt beim Liga-Konkurrenten Wattenscheid 09 unter Vertrag, löste diesen aber vor dem Beginn der Saison 16/17 aus persönlichen Gründen wieder auf.

Trotz seiner erst 21 Jahre kann Berauer schon auf einige gesammelte Erfahrungen zurückblicken: Der Defensivspieler kam in insgesamt 82 Spielen in der B- und A-Junioren-Bundesliga West zum Einsatz, außerdem lief er 63 Mal in der Regionalliga West auf. Zudem absolvierte Berauer sieben Länderspiele für die deutsche U18-Nationalmannschaft. Vor seiner Zeit bei Wattenscheid 09 spielte er für die Jugendmannschaften und die Zweite Mannschaft von Borussia Mönchengladbach. In der Rückrunde der Regionalliga West kann sich U23-Cheftrainer Taskin Aksoy somit auf eine Verstärkung in der Defensive freuen, die den Rot-Weißen beim Projekt Klassenerhalt helfen soll.