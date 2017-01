Die zweite Schalker Trainingseinheit im spanischen Trainingslager in Benidorm fand am Freitag ohne Offensivspieler Eric Maxim Choupo-Moting statt.

Beim kamerunischen Nationalspieler, der die Teilnahme am Afrika Cup abgesagt hatte, um sich mit den Königsblauen konzentriert auf die Restrunde in der Fußball-Bundesliga vorzubereiten, gibt es allerdings keine Hiobsbotschaft. Direktor Sport Axel Schuster: „Im Prinzip hat Choupo gar nichts. Es handelt sich um eine normale Schonung. Wir wissen alle, dass sein Körper ab und zu Pausen braucht. Choupo hat im Kraftraum gearbeitet und wird am Samstagmorgen wieder mit der Mannschaft auf dem Platz stehen.“ Bei Reserve-Torwart Fabian Giefer ist der Comeback-Zeitpunkt noch offen. Der ehemalige Düsseldorfer fällt aktuell mit Rückenbeschwerden aus. Die ersten Einheiten nach der Ankunft an der Costa Blanca hatte Giefer noch mitgemacht. Schuster versichert: „Bei Fabian ist es nichts Dramatisches.“