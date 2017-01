Im vergangenen Jahr hatte Schalke im Palais Vest in Recklinghausen einen weiteren Fan-Shop eröffnet – der dritte auswärtige nach dem im Centro Oberhausen und dem Schalke-Fan-Shop am Limbecker Platz in Essen. Z

Zunächst war der Vertrag nur auf sechs Monate abgeschlossen, doch schon jetzt steht fest: Der Fan-Shop in Recklinghausen bleibt bestehen. Die Umsätze sind entsprechend gut – das Vest ist Schalker Land.

Zur Startseite