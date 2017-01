Der Trainer des Bezirksligisten Genc Osman steigt am Freitag mit seinem Team in das Hallenturnier in Duisburg ein. Mit den Veranstaltern geht er hart ins Gericht.

Vom Papier her sollte Genc Osman Duisburg gemeinsam mit dem Ligarivalen DJK Vierlinden in der Gruppe D Favorit sein, aber auch die starken A-Ligisten TuRa 88 Duisburg, VfL Rheinhausen und Rheinland Hamborn, das im Vorjahr Platz vier belegte, werden ein Wort mitreden wollen. In meinen Augen ist es kein richtiges Hallenspektakel und vom Austragungsort und der Atmosphäre her einer Stadt wie Duisburg unwürdig Ilyas Basol „In der Gruppe gibt es keinen Favoriten. Alle können weiterkommen oder rausfliegen“, sagen DJK-Coach Almir Duric und sein Genc-Pendant Ilyas Basol unisono. Auch 2016 trafen beide Klubs in der Vorrunde aufeinander und erreichten die Zwischenrunde. „Wir wären gern wieder zwei Tage dabei. Wir hatten jetzt lang genug Pause“, zwinkert Almir Duric. Ilyas Basol möchte zwar ebenfalls „das Bestmögliche rausholen. Aber ich reiß mir auch keinen Arm ab für das Turnier“, sagt der Coach und geht mit den Veranstaltern hart ins Gericht. „In meinen Augen ist es kein richtiges Hallenspektakel und vom Austragungsort und der Atmosphäre her einer Stadt wie Duisburg unwürdig. Da der MSV jetzt auch noch fehlt, bin ich gespannt, wie die Stimmung ist.“ Nicht auflaufen werden Serkan Erdogan (Türkiyemspor) sowie Talha Günes und Younes Musapour, die Genc mit noch unbekanntem Ziel verlassen.

