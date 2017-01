BVB-Superstar Pierre-Emerick Aubameyang will am Donnerstagabend seinen Titel als Afrikas Fußballer des Jahres verteidigen. Kurz vor der Wahl hat der Bundesliga-Profi Pech.

Der Nationalstürmer Gabuns ist für seine extravaganten Auftritte bekannt. Doch diesen modischen Fehlgriff hat sich Aubameyang nicht aus freien Stücken geleistet. Weil der Top-Torjäger der Fußball-Bundesliga bei der Anreise nach Nigeria am Flughafen sein Gepäck verlor, tauchte er bei der Zeremonie in Abuja in Jogginhose, Cap und rotem Glitzer-Shirt auf.





Aubameyang und sein älterer Bruder Willy, der während der Fahrt einen BVB-Trainingsanzug trug, nahmen das Missgeschick mit Humor. Via Instagram warnte der 27-Jährige seine Fans vor. "Der Moment, wenn du gerade ankommst für die Zeremonie zur Wahl von Afrikas Fußballer des Jahres und bemerkst, dass sie dein Gepäck verloren haben. So werden wir wohl heute Abend aussehen. Danke Lufthansa", schrieb Aubameyang unter einem Bild, das ihn gemeinsam mit seinem Bruder zeigt.

Bei der am späten Abend stattfindenden Wahl muss sich Aubameyang gegen die ebenfalls nominierten Riyad Mahrez (Leicester City) aus Algerien und Sadio Mane aus dem Senegal (FC Liverpool) durchsetzen. Seine Chancen, den Titel zum zweiten Mal in seiner Laufbahn zu gewinnen, sind durchaus vielversprechend. Denn der Gabuner hat sowohl national als auch international erneut ein überragendes Jahr gespielt. In der laufenden Saison erzielte der von Real Madrid und anderen internationalen Spitzenvereinen umworbene Aubameyang 16 Bundesliga-Tore in 15 Einsätzen, dazu war er in fünf Champions-League-Spielen viermal erfolgreich.