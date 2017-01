Beim Qualifikationsturnier des Bezirks Bochum-Mitte spielt sich am Samstag mit Hordel einer der Favoriten auf den Gesamtsieg in der Rundsporthalle warm.

Das Endrunden-Ticket dürfte dem Westfalenligisten nur schwer zu nehmen sein, aber insgesamt sind ja zwei Plätze für das Finale in der kommenden Woche zu vergeben. Neun Mannschaften bewerben sich darum, ab 13 Uhr rollt der Ball, das Endspiel ist um 18 Uhr geplant.

Hordel geht in Gruppe B gegen drei Kreisligisten ins Rennen: den SV Altenbochum 01, den FC Bochum und den AfB Bochum. Alle drei haben sich vorgenommen, den großen Favoriten zu ärgern, doch gegen den Überflieger der Westfalenliga wird es schwer. Neben dem Klassenvorteil spricht auch die Form für den Favoriten: Hordel hat in der Hinrunde um die Spitze mitgekämpft und das Jahr 2016 auf Platz drei beendet.

Kreisligisten nur krasse Außenseiter



Altenbochum (Kreisliga A), der FCB (KL B) und der AfB (KL C) dümpeln hingegen mehr oder weniger in ihren Ligen im Mittelfeld herum. Für sie geht es in Gruppe B um Platz zwei und vielleicht einen Coup im Halbfinale.

„Im vergangenen Jahr sind wir in der Vorrunde gegen Polizei SV herausgeflogen, diesmal sind wir hochmotiviert, in die Endrunde einzuziehen“, sagt Hordels Co-Trainer René Ziarna, der beim Qualifikationsturnier an der Seitenlinie stehen wird.

Der Westfalenligist bringt eine schlagkräftige Truppe mit, unter anderem sind Ron Berlinski, Philip Dragicevic und Neuzugang Serdar Bastürk dabei. Altenbochum will sich vor dem Favoriten aber nicht verstecken. „In der Halle ist alles möglich“, sagt Geschäftsführer Norbert Lehnart.

In der Gruppe A ist der SV Phönix klassenhöchstes Team und damit Favorit. Der Bezirksligist schied im Vorjahr früh aus, hat aber auch schon öfters für Überraschungen gesorgt, stand vor zwei Jahren im Halbfinale und will sich auch diesmal ein Ticket sichern. „Wir haben eine offensive, technisch gute Mannschaft, der die Hallenspiele liegen“, sagt der Vorsitzende Norbert Werdelmann: „Wir wollen im Finale gegen Hordel spielen.“

Dafür muss das Team von Trainer Marcus Himmerich, einst selbst Hordeler, in seiner Fünfer-Gruppe aber an den A-Kreisligisten Germania Bochum-West und Eintracht Grumme sowie den B-Kreisligisten Hellas Bochum und Griesenbruch-Ehrenfeld vorbei – und anschließend im Halbfinale siegen.

Auch Grumme nimmt sich viel vor

Eintracht Grumme ist Ausrichter und will sich auf wie neben dem Platz gut präsentierten, sagt Trainer Marcus Brüggestrath: „Wir haben ja schon Erfahrungen als Ausrichter in der Rundsporthalle und wollen auch dieses Turnier zu einem schönen Event machen. Sportlich sollten Hordel und Phönix im Normalfall weiterkommen, aber auch wir haben uns etwas vorgenommen. Das Halbfinale ist das Minimalziel.“