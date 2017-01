Am Samstag absolviert der VfL Bochum einen Test gegen den Bundesligisten 1. FC Köln (15.30 Uhr, Vonovia Ruhrstadion).

Wer in der Startelf steht, könnte einen Vorsprung haben, wenn es um die Plätze in Berlin geht. Stefano Celozzi wird mindestens gegen Köln sicherlich noch nicht dazugehören. Der Rechtsverteidiger brach wie berichtet bereits am Mittwoch das Training vorzeitig ab, gestern Nachmittag blieb er bei den Physiotherapeuten, als die Mannschaft auf das von der noch recht neuen Rasenheizung aufgewärmte Grün ging. Am Morgen stand Krafttraining an.

Neben Celozzi fehlte auch Manuel Riemann, der Torwart meldete sich leicht erkrankt ab. Auch Tom Baack und Jannik Bandowski, die sich im Aufbauprogramm befinden, blieben nachmittags drinnen.

Torschussübungen und ein Spiel elf gegen elf mit wechselnder Formation standen an. Unter anderem wurde Selim Gündüz als linker Flügelstürmer im A-Team getestet.