Im vergangenen Jahr standen die Hallenfußball-Stadtmeisterschaften ganz im Zeichen des SV Zweckel.

Die Schwarz-Grünen sicherten sich bei den Erst- und Zweit-/Drittmannschaften ebenso den Titel wie bei den B-Junioren. Das Turnier der A-Junioren gewann der BV Rentfort.

Oftmals bekamen die Zuschauer in den Vorjahren in den Finals der Erstmannschaften spannende Spiele zu sehen. In 2016 war das anders. Der SV Zweckel, seinerzeit noch Oberligist, feierte im Endspiel einen 7:0-Erfolg über den A-Ligisten Adler Ellinghorst. Immerhin konnten die Ellinghorster die Partie in der ersten Halbzeit noch offen halten. 0:1 hieß es aus Sicht des Außenseiters, als die Seiten gewechselt wurden. Danach sorgte der SVZ schnell für klare Verhältnisse. „Das Ergebnis spricht doch Bände“, so Zweckels Cotrainer Marc Bahl nach dem Ende des Endspiels.

Während das Finale der Erstmannschaften vergleichsweise schnell entschieden war, sorgten im Endspiel der Zweit-/Drittmannschaften der SV Zweckel II und der BV Rentfort III für Spannung. Erst im Neunmeterschießen fiel die Entscheidung zugunsten der SVZ-Reserve. Zum Matchwinner avancierte dabei Christian Scheuplein, der Schlussmann der Schwarz-Grünen. Er wehrte zunächst einen Neunmeter von Jason Hengstermann ab und schließlich auch den von Dennis Schlichting. Die Fachschaft Fußball zeichnete Scheuplein nach der Siegerehrung als besten Torwart der Stadtmeisterschaft aus - und das nicht nur wegen der beiden gehaltenen Neunmeter.

Das Glück des SV Zweckel perfekt machte die B-Jugend, die ihr Endspiel gegen Schwarz-Blau Gladbeck mit 7:2 gewann. Zumindest einen Titel schnappte sich im vergangenen Jahr der BV Rentfort. Die A-Junioren des BVR setzten sich nämlich im Endspiel gegen SG Preußen Gladbeck II mit 7:6 nach Neunmeterschießen durch.