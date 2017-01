Bundesligist FC Schalke 04 ist ins Winter-Trainingslager nach Spanien gereist. Mit dabei ist ein junger Stürmer aus der Knappenschmiede.

Als die Schalker Spieler am Mittwochnachmittag im noblen Quartier “Melia Villaitania” eintrafen, war tatsächlich ein neues Gesicht dabei - und dabei handelte es sich sogar um einen Stürmer. Doch es war nicht die von Trainer Markus Weinzierl gewünschte sofortige Verstärkung, sondern der 18 Jahre junge Angreifer Haji Wright aus der U19 von Norbert Elgert: Weinzierl will sich den 1,88 Meter großen US-Amerikaner hier im Trainingslager ansehen. Offenbar verspricht er sich schon etwas von Wright, denn Weinzierl sagt: "Wir nehmen keinen mit, um hier den Platz aufzufüllen - wir nehmen nur Spieler mit, bei denen wir das Potenzial sehen."

Der in Los Angeles geborene Wright spielt seit knapp einem Jahr in Schalkes Jugend, er war noch von Ex-Manager Horst Heldt nach Schalke geholt worden. Weinzierl hat es mit Talentschmied Norbert Elgert besprochen, wer aus der U19 eine Perspektive für die Profis hat.

Neben Jugendspieler Wright sind auch die Defensivleute Joshua Bitter und Phil Neumann aus der U23 mit in Spanien; auch sie haben noch nie in der Bundesliga gespielt. So erklärt es sich auch, dass der Kader fürs Trainingslager stattliche 25 Spieler umfasst, obwohl insgesamt acht Profis ausfallen - am Mittwoch meldete sich auch noch Kapitän Benedikt Höwedes verletzt ab (Bericht im überregionalen Sport), und Bernard Tekpetey ist ebenfalls nicht dabei. Der 19 Jahre alte Stürmer ist mit Ghana beim Afrika-Cup - seinen Platz hat Haji Wright bekommen.