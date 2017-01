In der Kreisliga C haben Fatihspor-Spieler Gegner geschlagen und die Schiedsrichter attackiert. Nun wurden der Verein und die Schläger bestraft.

Beim Kellerduell in der Kreisliga C zwischen Fatihspor III und Gastgeber Atletico II hatte die Gewalt im Essener Amateurfußball im November einen neuen traurigen Höhepunkt erreicht: Mehrere Atletico-Spieler wurden von Fatih-Spielern geschlagen, ein starkes Polizeiaufgebot eilte zur Seumannstraße, um die Rüpel-Kicker von Fatihspor in den Griff zu bekommen. Am Dienstagabend hat die Spruchkammer des Fußballkreises Essen den Verein bestraft und drei Spieler gesperrt.



1. Die Spruchkammer um den Vorsitzenden Lothar Dittert verdonnerte Fatihspor Essen zudem wegen grober Unsportlichkeit zu einer Geldstrafe in Höhe von 3000 Euro.

2. 1500 Euro davon muss der Verein nur zahlen, sollte es in den kommenden zwei Jahren erneut zu Gewaltausbrüchen in den eigenen Reihen kommen.

3. Darüber hinaus müssen Fatihspor-Vorstand, -Trainer und -Betreuer bis Ende März ein Anti-Aggressionstraining beim Fußballverband Niederrhein (FVN) besuchen.

4. Die in der 92. Spielminute beim Stand von 4:4 abgebrochene Partie wird mit 2:0 für Atletico II gewertet.

Das Sportgericht schließt drei Fatihspor-Spieler wegen Tätlichkeiten gegen den Schiedsrichter Önür Adam und Gegenspieler vom Spielbetrieb aus: einen Spieler bis zum 2. Januar 2019, zwei bis zum 2. Juli 2018.

Vier weitere beschuldigte Fatih-Kicker waren zu der dreieinhalbstündigen Sitzung im Franz-Sales-Haus am Dienstagabend nicht erschienen, gegen sie wird später verhandelt. Nach Angaben von Zeugen hatten beim Skandalspiel nur der Trainer, der Torwart und der Kapitän der Mannschaft versucht, ihre Mitspieler zu besänftigen.

Allerdings kündigte die Vereinsführung bereits am Dienstagabend an, in Berufung gehen zu wollen. Dann müsste die Bezirksspruchkammer das Skandalspiel aufarbeiten.

Der Unparteiische hatte die Partie zwischen dem Tabellenletzten, Atletico II, und dem Vorletzten Fatihspor III beim Stand von 4:4 abgebrochen. Vorausgegangen war eine rote Karte für einen Fatihspor-Spieler wegen Schiedsrichterbeleidigung.

Zeugen zufolge gingen daraufhin gleich mehrere Fatihspor-Kicker auf den Schiedsrichter los. Gegenspieler seien getreten und geschlagen worden. Erst die Polizei, die mit acht Streifenwagen anrückte, konnte den Gewaltausbruch beenden.

Der Fußballkreis, der Essener Sportbund (Espo) sowie die Sport- und Bäderbetriebe wollen künftig Fußballvereine, die mit Gewalt auffällig geworden sind, härter bestrafen. Eine konkrete Form der Bestrafung haben die Beteiligten seit dieser Übereinkunft Ende 2016 bereits genannt: Zu Spielen der auffällig gewordenen Mannschaften sollen vorerst keine Schiedsrichter mehr geschickt werden.