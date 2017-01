Fortuna Düsseldorf hat André Hoffmann verpflichtet.

Der Innenverteidiger wird zunächst bis Saisonende von Hannover 96 ausgeliehen, über eine Weiterverpflichtung über den 30. Juni 2017 hinaus wurde sich bereits geeinigt.

André Hoffmann hat bei seinen Stationen in Hannover und Duisburg insgesamt 84 Spiele in der 1. und 2. Bundesliga (47 Bundesligaspiele) absolviert. Zudem hat der Rechtsfuß seit der U16 alle deutschen Juniorennationalteams durchlaufen. Hoffmann wird am morgigen Mittwoch mit der Mannschaft ins Trainingslager nach Malta reisen.

Friedhelm Funkel, Cheftrainer der Düsseldorfer, betont: „André Hoffmann verfügt mit seinen 23 Jahren bereits über eine große Erfahrung. Er war schon im jungen Alter von 20 Jahren Stammspieler in der Bundesliga und kann sowohl als Innenverteidiger, als auch im defensiven Mittelfeld eingesetzt werden. Speziell im Hinblick auf die kommende Spielzeit sind wir sehr froh, dass wir André an uns binden konnten.“