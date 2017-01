Das neue Jahr hat kaum begonnen, da starten die Fußballer und Fußballerinnen auch schon wieder in die Vorbereitung.

Das sind die Termine der Herren von der 3. Liga bis zur Bezirksliga sowie der Frauen in der Bundes- und Regionalliga einschließlich der Pokalwettbewerbe.

3. Liga

MSV Duisburg

Testspiele: Fr., 6. Januar, 18.30 Uhr: SV Straelen (H; Westender Straße); Di., 10. Januar, 18.30 Uhr: Viktoria Buchholz (H; Westender Straße); So., 15. Januar, Zeit noch offen: VfB Stuttgart (während des Trainingslagers in Almancil/Portugal); dort sind weitere Testspiele für den 17. und 19. Januar geplant. Hallenturniere: So., 8. Januar: Schauinsland-Reisen-Cup in Gummersbach. Niederrheinpokal, Halbfinale: 22./23. März: Gegner noch offen. Restrundenstart: Sa., 28. Januar, 14 Uhr: SC Paderborn (A).

Oberliga

VfB Homberg

Testspiele: Mi., 1. Februar, 19.30 Uhr: FC Schalke 04 II (H); So., 5. Februar, 15.30 Uhr: Duisburger SV 1900 (A); Sa., 11. Februar, 15 Uhr: Rot-Weiß Oberhausen II (A); Mi., 15. Februar, 19.30 Uhr: SV Schwafheim (H); So., 19. Februar, 15.30 Uhr: FC Blau-Weiß Friesdorf (H); Mi., 22. Februar, 19.30 Uhr: VfB Speldorf (A); Sa., 25. Februar, 17 Uhr: VfB Hilden (H). Hallenturniere: 5. bis 7. Januar: Stadtpokal. Restrundenstart: So,. 5. März, 15 Uhr: Schwarz-Weiß Essen (H).

Landesliga

FSV Duisburg

Testspiele: So., 5. Februar, 15 Uhr: Vogelheimer SV (A); So., 12. Februar, 15 Uhr: TSV Meerbusch II (A); So., 19. Februar, 14.30 Uhr: VfB Frohnhausen (A); So., 26. Februar, 15 Uhr: FC Kray (A). Hallenturniere: 5. bis 7. Januar: Stadtpokal. Kreispokal, 4. Runde: Mi., 15. März, 19 Uhr: RWS Lohberg Restrundenstart: So,. 5. März, 15.30 Uhr: Viktoria Buchholz (H).

Duisburger SV 1900

Testspiele: So., 29. Januar, 14.30 Uhr: TuS Mündelheim (A); Do., 2. Februar, 19.30 Uhr: Mülheim 07 (A); So., 5. Februar, 15.30 Uhr: VfB Homberg (H); Do., 9. Februar, 19.30 Uhr: Hamborn 07 (H); So., 12. Februar, 15 Uhr: SC Velbert (A); Do., 16. Februar, 19.30 Uhr: Schwarz-Weiß Essen (H); So., 19. Februar, 15.30 Uhr: FC Meerfeld (H); Mi., 22. Februar, 19.30 Uhr: SV 08/29 Friedrichsfeld (A). Hallenturniere: 5. bis 7. Januar: Stadtpokal. Kreispokal, 4. Runde: Mi., 15. März, 19 Uhr: GSG Duisburg (A). Restrundenstart: So,. 5. März, 15.15 Uhr: VfL Repelen (H).

Viktoria Buchholz

Testspiele: Di., 10. Januar, 18.30 Uhr: MSV Duisburg (A; Westender Straße); So., 29. Januar, 15 Uhr: Mülheim 07 (A); So., 5. Februar, 15 Uhr: 1. FC Viersen (A); So., 12. Februar, 15 Uhr: TuS Mündelheim (A); Sa., 25. Februar, 15 Uhr: TV Kalkum-Wittlaer (A). Hallenturniere: 5. bis 7. Januar: Stadtpokal. Kreispokal, 4. Runde: Mi., 15. März, 19 Uhr: DJK Vierlinden (A). Nachholspiel: So., 19. Februar, 15 Uhr: 1. FC Kleve (H). Restrundenstart: So,. 5. März, 15.30 Uhr: FSV Duisburg (A).

Bezirksliga

Hamborn 07

Testspiele: So., 5. Februar, 14.30 Uhr: TSV Meerbusch II (A); Do., 9. Februar, 19.30 Uhr: Duisburger SV 1900 (A); So., 19. Februar, 13 Uhr: SV Schwafheim (H); Di., 21. Februar, 20 Uhr: Teutonia St. Tönis (A); Fr. 24. Februar, 19.30 Uhr: Arminia Klosterhardt (A). Hallenturniere: 5. bis 7. Januar: Stadtpokal. Kreispokal, 4. Runde: Mi., 15. März, 19 Uhr: VfB Speldorf (H). Restrundenstart: So,. 5. März, 15 Uhr: VfR Ebel (H).



DJK Vierlinden

Testspiele: So., 15. Januar, 15 Uhr: TV Voerde (H); So., 22. Januar, 15 Uhr: Eintracht Walsum II (A); Sonntag, 29. Januar, 15 Uhr: TuS Gahlen (H); Do., 2. Februar, 19.30 Uhr: SC 20 Oberhausen (H); So., 5. Februar, 15 Uhr: Rheinland Hamborn (H); So., 12. Februar, 15 Uhr: OSC Rheinhausen (H); So., 19. Februar, 15 Uhr: GSV Moers (H); So., 26. Februar, 15 Uhr: VfB Lohberg (H). Hallenturniere: 5. bis 7. Januar: Stadtpokal. Kreispokal, 4. Runde: Mi,. 15. März, 19 Uhr: Viktoria Buchholz (H). Restrundenstart: So,. 5. März, 15 Uhr: SC 26 Bocholt (H).



SV Genc Osman

Testspiele: So., 29. Januar, 15 Uhr: TV Jahn Hiesfeld (H); Do., 2. Februar, 19 Uhr: Rheinland Hamborn (H); So., 5. Februar, 15 Uhr: SV Orsoy (H); Di., 7. Februar, 19 Uhr: YEG Hassel (H); So., 19. Februar, 15 Uhr: TSV Meerbusch II (H); Di., 21. Februar, 19 Uhr: SV Scherpenberg (H); Sa., 25. Februar, 16 Uhr: VfB Frohnhausen (H); für den 11./12. Februar wird noch ein Gegner gesucht. Hallenturniere: 5. bis 7. Januar: Stadtpokal. Kreispokal, 4. Runde: Mi., 15. März, 19 Uhr: Meiderich 06/95 (A). Restrundenstart: So,. 5. März, 15 Uhr: SV Krechting (A).



Meiderich 06/95

Testspiele: So., 22. Januar, 15 Uhr: SV Wanheim 1900 (H); So., 29. Januar, 15 Uhr: Wacker Dinslaken (H); So., 5. Februar, 15 Uhr: SV Scherpenberg (H); Di., 7. Februar, 19.30 Uhr: ETuS Bissingheim (H); So., 12. Februar, 15 Uhr: TVD Velbert (A); So., 19. Februar, 15 Uhr: Sportfreunde Königshardt (A); Mi., 22. Februar, 19.30 Uhr: SV Budberg (H). Hallenturniere: 5. bis 7. Januar: Stadtpokal. Kreispokal, 4. Runde: Mi., 15. März, 19 Uhr: SV Genc Osman Duisburg (H). Restrundenstart: So,. 5. März, 15.30 Uhr: Sterkrade 06/07 (H).



TuS Mündelheim

Testspiele: So., 29. Januar, 14.30 Uhr: Duisburger SV 1900 (H); So., 5. Februar, 15 Uhr: TV Kalkum-Wittlaer (H); Do., 9. Februar, 19.30 Uhr: VfB Uerdingen (H); So., 12. Februar, 15 Uhr: Viktoria Buchholz (H); Do., 16. Februar, 19.30 Uhr: VfL Tönisberg (H); Di., 21. Februar, 19.30 Uhr: Preußen Krefeld (H); Do., 2. März, 19.30 Uhr: SV Wanheim 1900 (H). Hallenturniere: 5. bis 7. Januar: Stadtpokal; So., 15. Januar: Turnier in Lintorf. Kreispokal, 4. Runde: Di., 14. März, 19 Uhr: 1. FC Mülheim (A). Nachholspiel: So., 19. Februar, 14.30 Uhr: VfR Ebel (A). Restrundenstart: So,. 5. März, 15 Uhr: Olympia Bocholt (H).

1. Frauen-Bundesliga

MSV Duisburg

Testspiele: Mi., 25. Januar, 19.30 Uhr: 1. FC Köln (H; Mündelheimer Straße); Sa., 28. Januar, 13 Uhr: Herforder SV (H; Mündelheimer Straße). Hallenturniere: So., 22. Januar, 11 Uhr: SAP-Cup in Rauenberg bei Hoffenheim. Restrundenstart: So., 19. Februar, 14 Uhr: SGS Essen (A).

Frauen-Regionalliga

MSV Duisburg II

Testspiele: So., 8. Januar, 13 Uhr: eigene U17 (H); So., 15. Januar, 14 Uhr: Sportfreunde Ippendorf (A); So., 29. Januar, 13 Uhr: SSVg Velbert (H); Sa., 4. Februar, 14 Uhr: SpVg Schonnebeck (A); So., 5. Februar, 13 Uhr: SV Walbeck (H); So., 12. Februar, 13 Uhr: SV Budberg (H); So., 26. Februar, 13 Uhr: CfR Links Düsseldorf (A). Hallenturniere: Sa., 7. Januar: Turnier in Velbert; So,. 22. Januar: Turnier in Moers; Sa., 28. Januar: Turnier in Recklinghausen. Restrundenstart: So., 5. März, 13 Uhr: Germania Hauenhorst (A).