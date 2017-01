Das Personalkarussell dreht sich im Winter mit weniger Schwung als im Sommer, aber die ein oder andere Überraschung ist auch dabei.

So kehrt Serdar Bastürk dem Fußball-Landesligisten Firtinaspor Wanne den Rücken und schließt sich erneut dem Westfalenligisten DJK TuS Hordel an. Für Firtinaspor sei Bastürks Wechselwunsch zum höherklassigen Klub „schon ein wenig plötzlich“ gekommen, sagt Klub-Sprecher Steffen Baum. „Aber wir wollten ihm dann auch keine Steine in den Weg legen.“

Inwieweit Bastürks Weggang das Team sportlich treffe? Steffen Baum sagt es so: „Serdar ist in guter Form für jede Mannschaft eine Verstärkung.“

Der 26-Jährige hatte bis 2013 schon in Hordel gespielt. Der Sportliche Leiter der DJK, Jörg Versen, freut sich auf den Rückkehrer und sagt: Bastürk könne eine belebende Rolle auf den Außenbahnen spielen.

Außerdem verlässt, wie berichtet, Samet Yilderim Firtinaspor und geht zum benachbarten Westfalenligisten DSC Wanne-Eickel.