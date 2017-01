Fußball-Westfalenligist SC Westfalia Herne tritt am kommenden Wochenende bei zwei Turnieren an.

In der Sporthalle am Westring stellt die Westfalia eine Mannschaft beim Turnier um den Manfred-Gall-Pokal. Ausrichter ist am Samstag, 7. Januar, und Sonntag, 8. Januar, der SV Sodingen. Die Westfalia ist Titelverteidiger bei diesem Turnier. Außerdem haben die Herner für den Samstag für das Solarlux Hallenfestival des SV Hellern in Osnabrück gemeldet. Gespielt wird dort auf Kunstrasen. Unter den teilnehmenden Teams befinden sich auch Drittligist SF Lotte und die U21-Mannschaften von Werder Bremen und VfL Osnabrück.