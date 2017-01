Der Essener Oberligist FC Kray hat die Besetzung seines Trainertemas abgeschlossen.

Christoph Klöpper übernimmt in Doppelfunktion die sportliche Verantwortung beim FC Kray und wird neuer Cheftrainer. Co-Trainer wird Christoph Debowiak, der vom FC Brünninghausen an die Buderusstraße wechselt.

„Christoph Klöpper hat sich bereit erklärt, in den kommenden Monaten die Gesamtverantwortung in unserer sportlich prekären Situation zu übernehmen. Uns war es wichtig, die anstehenden Herausforderungen in einem funktionierenden Trainer-Team anzugehen, um die Mission Klassenerhalt erfolgreich zu meistern. Wir sind der Überzeugung, den FC Kray hierfür in dieser schwierigen Phase optimal aufgestellt zu haben und packen nun gemeinsam an“, betont Präsident Günther Oberholz zur Ausrichtung der kommenden Monate.

Klöpper erklärt: „Uns alle erwartet nun eine sehr intensive Zeit. Bis zum Trainingsauftakt am 23. Januar hat die Komplettierung des Rückrundenkaders Priorität. Neben den bereits getätigten Neuverpflichtungen benötigen wir noch die ein oder andere Verstärkung. Dann gilt es, eine gute Vorbereitung zu spielen und ganz schnell zu funktionieren. Es bleibt keine Zeit für Fehler. Ab März muss eine Mannschaft auf dem Platz stehen, die voll auf Sieg programmiert ist. Dafür müssen wir uns in der Vorbereitung perfekt ausrichten. Ich bin zuversichtlich, dass wir gemeinsam unser großes Ziel erreichen werden.“

Komplettiert wird das Trainerteam mit Dustin Paczulla, der zusätzlich auch weiterhin Cheftrainer der Bezirksliga-Reserve bleibt, und Physiotherapeut Sebastian Steingräber.