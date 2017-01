Diese Spieler aus der 1. und 2. Fußball-Bundesliga werden am Afrika-Cup (Africa Cup of Nations) vom 14. Januar bis zum 5. Februar in Gabun teilnehmen.

(sortiert nach Klubs / v = im vorläufigen Aufgebot): BUNDESLIGA Hertha BSC: Salomon Kalou (Elfenbeinküste/v) Borussia Dortmund: Pierre-Emerick Aubameyang (Gabun) Schalke 04: Nabil Bentaleb (Algerien), Abdul Rahman Baba, Bernard Tekpetey (beide Ghana/v) FC Ingolstadt: Marcel Tisserand (Demokratische Republik Kongo/v) Werder Bremen: Sambou Yatabaré (Mali/v) Darmstadt 98: Änis Ben-Hatira (Tunesien/v) 2. LIGA Fortuna Düsseldorf: Ihlas Bebou (Togo/v) Karlsruher SC: Franck Kom (Kamerun/v) 1. FC Kaiserslautern: Jacques Zoua (Kamerun/v) Würzburger Kickers: Nejmeddin Daghfous (Tunesien/v) FC St. Pauli: Aziz Bouhaddouz (Marokko/v)

