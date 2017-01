Seit knapp zwei Jahren setzt der TC Freisenbruch auf besondere Aktionen um den sportlichen Neuaufbau voranzutreiben.

Seit dem Sommer 2016 nimmt der Verein die Fans und Mitglieder mit ins Boot. „Dein Club – Du entscheidest“: so heißt das Projekt, das der Essener B-Ligist TC Freisenbruch seit dieser Saison verwirklicht.

Über die Homepage des Klubs können Online-User über Aufstellungen, Spielsysteme oder auch Eintritts- und Bierpreise abstimmen. In der aktuellen Winterpause hat der Klub nun die ersten beiden neuen Spieler verpflichtet - per Abstimmung der eigenen Vereinsmanager. Mit dem vereinslosen Andre Funk konnte der TC Freisenbruch einen weiteren Torhüter unter Vertag nehmen. Der 27-jährige Funk spielte zuletzt für die SpVgg Steele in der Bezirksliga.

Er ist ab sofort für die Manager des Vereins genau so eine Alternative für die Rückrunde wie Michel Buschmann, der vom A-Ligisten Preußen Eiberg in den Bergmannsbusch gewechselt ist. Beide Spieler haben für die laufende, sowie für die kommende Saison ihre Zusage gegeben.

Wie der Verein bekannt gab, haben die Teammanager sich mit großer Mehrheit für die Verpflichtung der beiden Spieler ausgesprochen. „Ich habe vier Jahre lang in Freisenbruch gewohnt und kenne ein paar Jungs aus meiner Zeit bei der SpVgg Steele“, berichtet Funk auf der Homepage des Freisenbrucher über seinen Bezug zum Tabellenführer der Kreisliga B.

Freisenbruchs Sportlicher Leiter Peter Schäfer freut sich, dass die Teammanager einen weiteren Schlussmann verpflichtet haben: „André passt charakterlich zur Mannschaft. Er ist ein mutiger Torwart, der sich für die Mannschaft reinhaut. Auch wenn er zuletzt in der Bezirksliga in Steele nicht zum Zuge kam, hat er doch immer mindestens Kreisliga B und A gespielt.“

Mit den beiden Neuzugängen soll das sportliche Ziel erreicht werden. Denn der Klub hat klar betont, dass nichts anderes zählt als der Aufstieg in die Kreisliga A. Auch, um noch mehr Manager für Projekt zu gewinnen. Aktuell sieht es sehr gut aus: Nach 19 Partien hat Freisenbruch satte elf Zähler Vorsprung vor Teutonia Überruhr. Daher können die Teammanager vermutlich bald eine neue Entscheidung fällen. Nämlich die, in welchen Sekt für die Aufstiegsfeier investiert werden soll.