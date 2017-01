Am Dienstagmorgen bat Stefan Emmerling seine Profis vom SC Paderborn erstmals nach rund zweiwöchiger Winterpause wieder auf den Trainingsplatz.

Dem Fußballlehrer, der Anfang Dezember beim Drittligisten übernommen hatte, präsentierten sich auch drei Gastspieler. Seit Dienstag nehmen die SCP-Verantwortlichen Abwehrspieler Sebastian Heidinger vom Zweitligisten SpVgg Greuther Fürth, den finnischen Torschützenkönig Roope Riski vom SJK Seinäjoki und Defensivspezialist Michael Wiemann unter die Lupe.

Besonders Heidinger, der in der Jugend des FC Bayern München ausgebildet wurde, ist im Westen bekannt: Der 30-Jährige verfügt über die Erfahrung von 79 Zweitliga-Spielen (neun Tore) und 56 Drittliga-Begegnungen (sechs Treffer). Der Defensivakteur spielte in seiner bisherigen Laufbahn unter anderem bei Fortuna Düsseldorf, Arminia Bielefeld, RB Leipzig, 1. FC Heidenheim und Greuther Fürth.

Riski war in seiner Karriere neben Clubs in seinem Heimatland bereits auch in Italien (AC Cesena) und Norwegen (Hönefoss und FK Haugesund) aktiv. Der 25-jährige finnische Nationalspieler erzielte in der abgelaufenen Spielzeit 2015/2016 satte 17 Tore in 33 Meisterschaftsspielen der ersten Liga Finnlands.

Wiemann ist in Beckum geboren

Wiemann spielte als gebürtiger Westfale in der Jugend bei der SpVg Beckum und LR Ahlen. Über die Stationen Hansa Rostock und Wehen Wiesbaden gelangte der 29-jährige zur Saison 2015/2016 zum spanischen Drittligisten Atlético Baleares. Insgesamt bestritt der Defensivspezialist 74 Zweit- und 136 Drittligaspiele in Deutschland und kam in Spanien auf 32 Einsätze.

Für Paderborn geht es darum, den unter Emmerling eingeschlagenen Aufwärtstrend im neuen Jahr fortzusetzen, um sich von den Abstiegsrängen weiter zu entfernen. Und dafür werden die Ostwestfalen bis zum Start der Rückrunde mit dem Heimspiel gegen den MSV Duisburg (Samstag, 28. Januar, 14 Uhr, Benteler-Arena) ihren Kader punktuell verstärken.