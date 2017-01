Wenn beim Fußball-Westfalenligisten DSC Wanne-Eickel zuletzt verschiedene Namen aufgezählt wurden, dann war’s meist die Liste der Ausfälle.

Die Namensliste zum Jahreswechsel, die der personellen Änderungen, ist eine kürzere. Zwei Abgängen stehen bislang zwei Neuzugänge gegenüber.

Alper Merdivan verlässt den DSC, wird sich dem Liga-Konkurrenten SV Horst-Emscher 08 anschließen. Außerdem wird Nick Träptau den Gelb-Schwarzen nicht mehr zur Verfügung stehen. Er wird studienbedingt nach Australien ziehen.

Neu beim Westfalenligisten sind Defensivspieler Anjo Wilmanns (23), Abwehrspieler von der DJK TuS Hordel, sowie Offensivmann Samet Yilderim (22) vom Landesligisten Firtinaspor Wanne.

Nach einer weiteren Verstärkung für die Offensive hält der Klub zumindest noch Ausschau, aber vor allem, so der Sportliche Leiter Jörg Kowalski, setzt der DSC darauf, dass die lange verletzten Spieler wieder zurückkommen. Darauf setzt auch Trainer Holger Flossbach: „Es wird bei uns keine Panikkäufe geben, und wir werden auch nicht in Panik verfallen.“

Für diese Saison wollten die Wanne-Eickeler vor allem daran arbeiten, mit mehr Siegermentalität auf den Platz zu gehen: „Aber das konnten wir durch die vielen Umstellungen, die durch die Ausfälle nötig waren, nicht konsequent durchziehen“, so Kowalski.

Die Rückrunde soll und muss besser laufen, und als positives Signal, so Jörg Kowalski, nimmt der DSC den 5:0-Erfolg beim FC Lennestadt mit. In den ersten Partien nach der Spielpause wollen sich die Wanne-Eickeler in der Tabelle weiter nach vorne spielen, bis auf einen einstelligen Tabellenplatz. Das Ziel Viertelfinale beim Mitternachtscup in Herten haben die Wanne-Eickeler am vorletzten Tag des Jahres erreicht. „Und es hat sich keiner verletzt“, so Jörg Kowalski. Für den DSC ebenfalls eine wichtige Nachricht.