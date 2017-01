TuRa 86 Essen überwintert in der Kreisliga A auf Platz zehn. Trainer Mike Sauer lässt die Hinrunde Revue passieren.

Mike Sauer, wie fällt Ihr Fazit der abgelaufenen Hinrunde aus?

Wir können nicht zufrieden sein. Die Mannschaft hat mehr Qualität als das, was wir in der Hinrunde gezeigt haben. Ich hoffe, dass wir 2017 vom Verletzungspech verschont bleiben und mehr Punkte holen.

Wird es personelle Veränderungen geben?

Mal schauen, was im Januar passiert. Ich gehe davon aus, dass uns Spieler verlassen werden und wir den ein oder anderen Neuzugang präsentieren werden.

Was erhoffen Sie sich von der Rückrunde?

Wir wollen uns in allen Bereichen weiterentwickeln und vor allem mehr Punkte holen. Wir haben die Tabelle im Blick und wollen nicht unten reinrutschen. In dieser Liga ist alles möglich. Wir müssen in jedem Spiel an unsere Grenzen gehen und hochkonzentriert sein.

Wann beginnt die Vorbereitung auf die Rückrunde und ist ein Trainingslager geplant?

Wir werden ab dem 18. Januar wieder auf den Platz gehen und uns auf die Restrunde vorbereiten. Zuvor steht die Essener Hallenstadtmeisterschaft auf den Programm. Hier sollen die Jungs Spaß haben.