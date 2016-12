Dieses Datum wird in den Vereinsbücher des Regionalligisten Rot Weiss Ahlen dick notiert werden.

Am Freitag, den 30. Dezember 2016, gab es für den einstigen Zweitligisten gleich drei Gründe zum Feiern. Um 11.33 Uhr erklärte das Amtsgericht Münster das Insolvenzverfahren für beendet - nach 2.047 Tagen!

Am Abend schrieb dann Rot Weiss Ahlen sportlich positive Schlagzeilen und feierte die erfolgreiche Titelverteidigung bei den Ahlener Hallenstadtmeisterschaften. Im Finale gewann das Team von Erhan Albayrak mit 7:1 gegen ASK Ahlen. Aygün Yildirim (5), Cihan Yilmaz und Raphael Northoff waren die Torschützen im Endspiel. Zudem durfte Trainer Albayrak noch den Stadtmeistertitel unter dem Hallendach mit der Ü32 der Ahlener feiern. "Und das alles an dem für den Verein denkwürdigen Tag. Ein wunderbarer Jahresabschluss", bilanzierte der 39-jährige Albayrak gegenüber RevierSport.