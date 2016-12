Borussia Dortmund und Mikel Merino könnten schon in der Winterpause wieder getrennte Wege gehen.

Der Spanier, der im Sommer für rund vier Millionen Euro aus Osasuna zum BVB wechselte, kam in der abgelaufenen Hinrunde nur auf drei Einsätze. Jetzt soll der 20-jährige Defensivspezialist einen Wechsel in Erwägung ziehen. Das berichten spanische Medien.

Zuletzt hatte es Gerüchte um ein Interesse des 1. FC Köln an Dortmunds Merino gegeben. Immerhin verloren die Domstädter Mergim Mavraj an den Hamburger SV und müssen einen Ersatz für die Abwehrreihe finden. Laut dem "Express" ist der FC immer noch an Merino dran. Dieser soll aber eine Rückkehr nach Osasuna favorisieren. "Sein Herz sagt ihm, dass er zu Osasuna zurück muss. Er will dem Verein helfen so gut er kann", wird Miguel Merino in der Zeitung „Noticias de Navarra“ zitiert. Aber: "Osasuna ist nicht der einzige Interessent, auch andere Vereine wollen sich seine Dienste sichern", fügt Merinos Vater hinzu. Womöglich der 1. FC Köln...