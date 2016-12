Der Bonner SC und David Bors gehen ab dem 1. Januar 2017 getrennte Wege.

Bors, der erst am 14. Juli dieses Jahres einen Einjahresvertrag beim Regionalliga-Aufsteiger unterschrieb, löste seinen Kontrakt in den vergangenen Tagen auf. "Das ist im beidseitigen Einvernehmen geschehen. David war mit seiner Spielzeit nicht zufrieden und wir konnten ihm nicht garantieren, dass sich daran in der Rückrunde etwas ändern würde. Wir wünschen dem Jungen alles Gute", erklärt BSC-Trainer Daniel Zillken gegenüber dieser Redaktion.

Bors kam in der Hinrunde zehnmal für Bonn zum Einsatz und erzielte drei Tore. Der 21-jährige Angreifer kam jedoch am BSC-Torjäger Lucas Musculus nicht vorbei.