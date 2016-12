In der Zwischenrunde der Velberter Stadtmeisterschaften sicherte sich Möllmanns TVD spät den zweiten Platz seiner Gruppe.

Die "Bäumer" kamen schlecht in ihren zweiten Turnierspieltag. Im ersten Spiel gegen den Bezirksligisten und späteren Gruppensieger Union verloren sie mit 0:3, was aber vielleicht auch daran lag, dass ihr Trainer Thorsten Möllmann zu spät eintraf: "Die Mannschaft war noch nicht wach. Ich muss aber auch sagen, dass ich, als Trainer noch im Stau gestanden habe und erst kam, als es schon 0:2 stand." Im zweiten Spiel gegen Langenberg folgte dann ein souveränes 2:0. Im letzten Spiel gegen den Landesligisten SC ging es dann um den zweiten Platz der Gruppe. Diesen konnte sich TVD mit einem späten Tor durch Marco Sparacio Marco Sparacio» zum Profil sichern: "Wir wollten nach der Niederlage kontrollierter auf dem Spielfeld sein und das haben wir dann nachher auch bewiesen."

Die Fans die in der Vorrunde vor allem mit einem Möllmann-Doppelhalter und guter Stimmung auf sich aufmerksam machten, waren am Tag der Zwischenrunde etwas ruhiger. Dennoch ist der Kult-Coach begeistert von der Unterstützung: "Sowas hab ich bisher bei keiner Stadtmeisterschaft erlebt. Die gehen richtig ab, auch wenn sie heute eine Pause eingelegt haben. Ich denke, dass in der Endrunde wieder die Post abgeht und sie sich noch mehr einfallen lassen. Deshalb wollen wir ihnen für die Mühe auf dem Platz etwas zurückgeben." Dritter wurde in der Gruppe der SC Velbert. Platz vier belegte der FC Langenberg.

In der Gruppe B holte sich Oberligist SSVg Velbert standesgemäß den Gruppensieg. Etwas überraschend erreichte Blau-Weiß Langenberg den zweiten Platz vor TSV Neviges und Türkgücü Velbert. Somit kommt es im Viertelfinale zum Langenberger Derby zwischen Blau-Weiß und dem FC.