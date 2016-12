Nachwuchsspieler Sergej Stahl wird Schwarz-Weiß Essen verlassen und in der Rückrunde für die Sportfreunde Niederwenigern in der Landesliga auflaufen.

In der Hinrunde absolvierte Stahl, nach einer schweren Verletzung im Sommer, lediglich zwei Partien für den ETB in der Oberliga Niederrhein. Das 20-jährige Eigengewächs der Schwarz-Weißen bestreitet seine zweite Saison als Seniorenspieler und wechselt nun zu den Sportfreunden Niederwenigern, um dort in der Rückrunde Spielpraxis sammeln zu können.

Die Sportfreunde liegen zurzeit auf dem zwölften Tabellenplatz in der Landesliga Gruppe 2. Nach dieser Saison wird der talentierte Abwehrspieler dann wieder zu seinem Heimatclub an den Essener Uhlenkrug zurückkehren.