Der Support bei Borussia Dortmunds U23 gilt als einer der besten seiner Art.

Woche für Woche sorgen die „Ultras von die Amateure“ für großartige Atmosphäre in der Regionalliga. In einem Video blicken die Ultras von "The Unity" nun auf die abgelaufene Hinrunde zurück. Bilder von Choreo-Vorbereitungen, Auswärtsfahrten und jede Menge Stimmungssequenzen machen die Winterpause doch gleich etwas erträglicher: