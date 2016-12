Schalkes Rechtsverteidiger Junior Caicara denkt über einen Vereinswechsel nach. Unter Trainer Weinzierl kommt er nur selten zum Einsatz.

Junior Caicara ist beim Fußball-Bundesligisten FC Schalke 04 einer der großen Hinrunden-Verlierer. In der vergangenen Saison war der Rechtsverteidiger unter Trainer André Breitenreiter erste Wahl, bestritt 32 Pflichtspiele - in dieser Saison läuft es unter Markus Weinzierl gar nicht für den Brasilianer, der über sieben Einsätze nicht hinauskam - zwei davon in bedeutungslosen Europa-League-Spielen. Deshalb denkt Caicara offenbar über einen Vereinswechsel in der Winterpause nach. Laut "Bild" wollen der spanische Erstligist FC Grenada und der türkische Traditionsklub Trabzonspor Caicara verpflichten.

"Mein Berater hat mich informiert, dass einige Vereine an mir interessiert sind", zitierte das Blatt den 27-Jährigen. Caicara steht noch bis 2018 auf Schalke unter Vertrag, kann aber wohl für zwölf Millionen Euro den Klub wechseln. Auch eine Ausleihe mit Kaufoption für den aufnehmenden Verein ist möglich. Ex-Manager Horst Heldt hatte 4,5 Millionen Euro für Caicara an den bulgarischen Erstligisten Razgrad bezahlt.

Schöpf ist erste Schalke-Wahl - Coke und Uchida kehren zurück

Schon jetzt hat Caicara keinen Stammplatz - Alessandro Schöpf ist im 3-5-2-System unter Weinzierl erste Wahl. Zur Rückrunde kommen noch die zuletzt lange verletzten Coke und Atsuto Uchida zurück. Coke kam im Sommer vom Europa-League-Sieger FC Sevilla, verletzte sich aber in der Vorbereitung schwer. Uchida feierte im Europa-League-Spiel bei RB Salzburg nach 21-monatiger Verletzungspause sein Comeback. Schalke-Manager Christian Heidel ist ein Uchida-Fan. „Er ist ein sehr guter Spieler", hatte Heidel vor Saisonbeginn im Gespräch mit FUNKE Sport gesagt. Auch Sascha Riether kann die rechte Abwehrseite übernehmen.

Doch Schalke will nicht nur Spieler verkaufen. Nach "Bild"-Infos sind die Königsblauen an Hannover-Talent Noah Joel Sarenren-Bazee interessiert. Der 20-Jährige kommt beim Zweitligisten als Flügelstürmer zum Einsatz. Sein Vertrag endet im Sommer 2018. Sarenren-Bazee wird seit vier Wochen von der Agentur SportsTotal beraten - wie Schalke-Kapitän Benedikt Höwedes. Sein Marktwert beträgt laut transfermarkt.de 600.000 Euro.