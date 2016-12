Dass es für den SV Horst-Emscher 08 in dieser Saison einzig um den Klassenerhalt geht, war den Verantwortlichen schon zu Beginn klar. Das Fazit von Co-Trainer Simon Talarek.

Wie fällt Ihr Fazit der Hinrunde aus?

Mit den jungen Neuzugängen war es unsere Aufgabe, den Klassenerhalt zu schaffen. Dass wir über dem Strich stehen, muss man von daher positiv sehen. Wir haben zwar wie mit dem sensationellen Sieg gegen Westfalia Herne Punkte geholt, mit denen wir nie gerechnet haben, aber dafür haben wir auch Spiele verloren, die nicht hätten sein dürfen. Das darf uns in der Rückrunde nicht passieren.

Wird es im Winter personelle Veränderungen geben?

Wir werden auf jeden Fall etwas machen. Auf jeden Fall werden wir zwei neue Verteidiger holen. Dann kann ich auch endlich mal ein bisschen kürzer treten (lacht). Jörg Krempicki hat mich mal wieder überredet, dass ich hinten spielen muss. Aber wenn wir einen adäquaten Ersatz gefunden haben, dann kann ich mich zurückziehen. Und dann wollen wir auch noch einen für die Offensive. Ich hoffe nicht, dass uns Spieler verlassen werden. Dann müssten wir jetzt schon wieder neu anfangen und das wäre gar nicht gut.

Was erhoffen Sie sich von der Rückrunde 2017?

Dass wir besser spielen und mehr Punkte holen als in der Hinrunde. Es wäre schön, wenn wir nicht bis zum Ende zittern müssen. Dann können wir nämlich auch schon frühzeitig für die neue Saison planen. Allerdings müssen wir dafür unser taktisches Verhalten noch verbessern. Manchmal wissen wir nicht richtig, wo wir hinlaufen müssen. Ein 1:0 gibt es bei uns daher sehr selten. Es wird auf jeden Fall eine spannende Restrunde. Jeder kann hier wirklich jeden Schlagen - siehe unser Spiel gegen Herne. Das war auch kein 1:0 (lacht). Bis zu Kirchhörde auf Platz acht müssen alle nach unten schauen.

Wann beginnt die Vorbereitung? Gibt es eventuell ein Trainingslager?

Wir fangen am 9. Januar wieder mit dem Training an. Allerdings werden wir vorher auch schon bei der Hallenstadtmeisterschaft mitspielen. Da sind wir ein Stück weit auch Favorit, aber wir werden einfach mal alles auf uns zukommen lassen und schauen, was am Ende rauskommt. Wie in der Liga. Erst der Klassenerhalt und dann gucken wir weiter.

