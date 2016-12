Der 1. FC Bocholt nimmt am Montag, dem 23. Januar, das Training für die Anfang März beginnende Rückrunde in der Oberliga Niederrhein auf.

Zuvor nimmt die Elf von Team-Manager Manuel Jara an einem Hallenturnier teil: Am Freitag, dem 8. Januar, wirkt der 1. FC ab 18 Uhr beim stark besetzten Volksbank Cup der SG Gronau mit.

Das erste Testspiel zur Vorbereitung auf die Rückrunde findet am 1. Februar gegen den A-Kreisligisten SSV Lüttingen statt. Das Spiel wird in der heimischen Stölting-Arena ausgetragen. Es folgen weitere Testspiele gegen den SV Schmerbeck, der U23 von Preußen Münster, 1. FC Kleve und SSVg Velbert - allesamt im eigenen Stadion bzw. auf dem Kunstrasenplatz am Hünting. An den Bocholter Hallenstadtmeisterschaften wird das Oberliga-Team in diesem Jahr ausnahmsweise nicht teilnehmen.

Die Termine in der Übersicht:

• Freitag, 06.01.2017, ab 18:00 Uhr: Volksbank Cup der SG Gronau (Schulzentrum Gronau)

• Mittwoch, 01.02.2017, 19:30 Uhr: SSV Lüttingen, Kreisliga A (H)

• Samstag, 04.02.2017, 15:00 Uhr: SV Schermbeck, Westfalenliga (H)

• Samstag, 11.02.2017, 15:00 Uhr: Preußen Münster U23, Westfalenliga (H)

• Samstag, 18.02.2017, 15:00 Uhr: 1. FC Kleve, Landesliga (H)

• Sonntag, 26.02.2017, 15:00 Uhr: SSVg Velbert, Oberliga (H)

• Sonntag, 05.03.2017, 15:00 Uhr: Rückrundenauftakt - TSV Meerbusch, Oberliga (H)