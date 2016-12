Die Spielvereinigung Schonnebeck hat einen attraktiven Vorbereitungsplan auf die Beine gestellt. Unter anderem testet der Oberliga-Zweite gegen zwei Regionalligisten.

Der Vorbereitungsplan in der Übersicht:

MO, 16.01., 18.30 Uhr, Trainingsauftakt (Schetters Busch)

SO, 22.01., 15.00 Uhr, SG Wattenscheid 09 (Spielort offen)

MI, 25.01., 19.00 Uhr, Blau-Gelb Überruhr (Überruhrstraße 250, 45277 Essen)

SA, 28.01., 15.00 Uhr, Rot-Weiss Essen (Spielort offen)

DI, 31.01., 19.00 Uhr, FSV Vohwinkel (Schetters Busch)

SA, 04.02., n.n., ETB SW Essen (Turnier in Burgaltendorf)

SO, 05.02., n.n., TuS Essen-West 81 (Turnier in Burgaltendorf)

SA, 11.02., 16.00 Uhr, SV Horst-Emscher (Schetters Busch)

SO, 12.02., 15.00 Uhr, Finale (Turnier in Burgaltendorf)

SO, 19.02., 15.00 Uhr, 1. FC Monheim (Schetters Busch)

SA, 25.02., 15.00 Uhr, TSV Marl-Hüls (Schetters Busch)

SO, 05.03., 15.00 Uhr, TuRU Düsseldorf (OL Niederrhein, Stadion Feuerbachstraße, Düsseldorf)