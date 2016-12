Der ehemalige RWE-Spieler Maik Rodenberg ließ sich bei einer Vereinsaktion als Knochenmarkspender registrieren. Jetzt konnte er helfen.

Das schönste Geschenk bekam irgendwer irgendwo in Deutschland schon vor Weihnachten. Ein jugendlicher Blutkrebspatient soll es sein, dem der ehemalige RWE-Profi Maik Rodenberg seine Stammzellen gespendet hat. Mehr erfuhr er nicht. Empfänger und Spender bleiben einander stets unbekannt – es soll kein zusätzlicher Druck entstehen.

Für Maik Rodenberg ist es ohnehin nebensächlich, wem genau er helfen konnte. Die Freude, dass es jemanden gibt, der seinetwegen eine Chance auf Heilung hat, steht für ihn im Mittelpunkt: „Was die Spende für den Empfänger bedeuten könnte, können wir uns wahrscheinlich gar nicht richtig vorstellen“, sagt Maik Rodenberg.

700 RWE-Fans lassen sich registrieren

Dass es zu der Spende des ehemaligen Fußballprofis kam, liegt an RWE-Fan Max. Der hatte mit 18 Jahren bereits das zweite Mal die Diagnose Blutkrebs bekommen. Einzig eine Knochenmarkspende versprach noch die Chance auf Heilung.

Die Fan- und Förderabteilung der Rot-Weissen nahm Max ergreifende Geschichte Anfang April zum Anlass, bei einem Heimspiel gemeinsam mit der Deutschen Knochenmarkspenderdatei (DKMS) eine Typisierungsaktion durchzuführen, um mögliche Spender für Leukämie-Erkrankte ausfindig zu machen.

Etwa 700 RWE-Fans ließen sich registrieren – und Maik Rodenberg, der im Frühjahr noch in der RWE-Geschäftsstelle arbeitete. Von selbst sei er eher nicht auf die Idee gekommen, sich registrieren zu lassen, erzählt er heute. „Ich habe niemanden im Umfeld, der betroffen ist. Daher war das Thema für mich nicht besonders präsent.“

Meistens reicht eine Blutentnahme zum Spenden

Jetzt ist er umso glücklicher, teilgenommen zu haben. „Als ich tatsächlich helfen konnte, habe ich kein zweites Mal darüber nachgedacht“, sagt Rodenberg. Auch dass er für die Stammzellenentnahme am Becken unter Vollnarkose zwei Nächte zur Vor- und Nachsorge im Krankenhaus verbringen musste, seien in keinem Fall ein Grund, nicht zu spenden. Oftmals reicht auch eine einfache Blutentnahme, um an die Stammzellen zu kommen.

„Das ist alles nebensächlich im Vergleich zu der Chance auf Heilung für den Empfänger“, sagt Maik Rodenberg. „Wer helfen will, sollte sich unbedingt registrieren lassen. Vor dem Eingriff muss man wirklich keine Angst haben.“

Einige Tage Prellungsschmerz sei alles, was bleibe, versichert er. Leicht auszuhalten – als ehemaliger Fußballer allemal.