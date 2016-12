Torsten Frings übernimmt das Traineramt bei Darmstadt 98. Für Frings wäre es die erste Station als Cheftrainer.

"Ja, das stimmt", sagte der 40-Jährige am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur. Zuvor hatte die Bild über die Personalie beim Bundesliga-Schlusslicht berichtet. Der 40-Jährige übernimmt direkt eine schwierige Aufgabe: Er soll das Schlusslicht Darmstadt 98 zum Klassenerhalt führen. Frings arbeitete von 2014 bis 2016 als Co-Trainer unter Viktor Skripnik bei Werder Bremen.

Parallel erwarb er bis zum 31. März 2015 in Köln die Fußballlehrer-Lizenz. Am 18. September wurde Frings gemeinsam mit Skripnik freigestellt. Wie "Bild" schreibt, legt Werder Frings keine Steine in den Weg. Darmstadts Präsident Fritsch wollte die Verpflichtung noch nicht bestätigen. "Es ist noch nichts unterschrieben. Noch ein bisschen Geduld", sagte er dem Hessischen Rundfunk (HR).

Darmstadt hatte Anfang Dezember Norbert Meier entlassen

Darmstadt hatte Anfang Dezember den in die Kritik geratenen Trainer Norbert Meier (58) nach sechs Niederlagen in Folge gefeuert. Das konnten Co-Trainer Frank Heinemann und Manager Holger Fach nicht verstehen - sie erklärten sich solidarisch mit Meier und traten zurück. Interimstrainer Ramon Berndroth, eigentlich Leiter des Nachwuchsleistungszentrums, übernahm kurzfristig, verlor aber alle drei Spiele.

Wunschkandidaten der Darmstädter waren Bruno Labbadia und Holger Stanislawski - beide sagten aber ab.