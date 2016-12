Der ehemalige Bundesligaprofi Sunday Oliseh hat einen neuen Job als Trainer gefunden.

Oliseh, der in Deutschland für den 1. FC Köln, VfL Bochum und Borussia Dortmund spielte, übernimmt ab sofort Fortuna Sittard - Tabellen-18. in der zweiten holländischen Liga. Zuvor war Oliseh für die nigerianische Nationalmannschaft verantwortlich.

In Sittard spielt unter anderem Christopher Braun, der in der Saison 2015/16 in der Regionalliga West für die SG Wattenscheid 09 am Ball war.