Bezirksligist Vogelheimer SV hat sich zu Weihnachten mit einem neuen Torjäger beschenkt.

In der Rückrunde wird Routinier Philip Hollweg (33) das Trikot der ambitionierten Essener tragen. Der Angreifer wechselt vom Ligarivalen DJK Katernberg 19 an den Lichtenhorst. In der Hinrunde gelangen ihm 13 Tore. Im Essener und Oberhausener Amateurfußball hat sich Hollweg den Ruf eines treffsicheren Bezirksliga-Stürmers erarbeitet.

Nun soll er die Vogelheimer im Aufstiegskampf unterstützen. Das Team von Trainer Sascha Hense hat nach einer Schwächephase zum Ende der ersten Halbserie sieben Zähler Rückstand auf Spitzenreiter SV Burgaltendorf. Allerdings hat der VSV noch ein Nachholspiel in der Hinterhand.