RuWa Dellwig hat nach einem starken Saisonbeginn in der Kreisliga A im Essener Norden stark nachgelassen. Trainer Hansi Wüst zieht ein Resümee.

Hansi Wüst, wie fällt Ihr Fazit der abgelaufenen Hinrunde aus?

Die Runde lief für uns unbefriedigend. Das muss man so sagen. Wir haben gut angefangen und wurden immer schlechter. Es gab nach den höhen zu Beginn auch viele Tiefen. Wir haben es einfach verpasst, konstant zu spielen. Ohne Konstanz stehst du dann da, wo wir stehen. Für den Abstieg sind wir zu gut, für den Aufstiegskampf zu schlecht.

Wird es personelle Veränderungen geben?

Ja, Sebastian Clesse wird uns in Richtung Königshardt verlassen. Zudem werden Antonio Lombardi und Mustafa Duvan im neuen Jahr nicht mehr zum Kader gehören.

Was erhoffen Sie sich von der Rückrunde?

Das wir endlich konstanter werden. Sowohl in den Leistungen als auch in der Punkteausbeute.

Wann beginnt die Vorbereitung auf die Rückrunde und ist ein Trainingslager geplant?

Wir werden am 17. Januar in die Vorbereitung starten. Das komplette Trainingslager wird an der Levinstraße stattfinden (lacht).