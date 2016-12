Die Turngemeinde Essen-West hat eine gute Kreisliga-A-Hinrunde gespielt und nun mit einigen Neuerwerbungen für Aufsehen gesorgt. Wir fragten bei Trainer Dennis Herrmann nach.

Dennis Herrmann, wie fällt Ihr Fazit der abgelaufenen Hinrunde aus?

Ich bin sehr zufrieden. Ein wenig ärgerlich ist nur die Niederlage im letzten Spiel bei der SG Altenessen. So wären wir als Vierter in die Winterpause gegangen. Aber auch so: Das war eine starke Hinrunde. In der vergangenen Saison sind wir mit 17 oder 18 Punkten in den Winter gegangen und haben am Ende 31 Zähler geholt. Jetzt liegen wir schon bei 25 Punkten. Das ist eine starke Ausbeute.

Wird es personelle Veränderungen geben?

Ja, die wird es geben. Uns werden Sokol Kolmaka und Dimitri Andreev in Richtung SuS Haarzopf verlassen. Auf der anderen Seite freuen wir uns, dass Robert Pijowczyk zurückgekommen ist und Deniz Cagimda sowie Quendrim Kuci und Yusuf Tepeci in Zukunft für uns spielen werden. Die beiden Letztgenannten haben immerhin in der Vergangenheit Oberliga-Erfahrung beim ETB Schwarz-Weiß Essen gesammelt. Diese Jungs werden uns weiter bringen. Wir sind jetzt vor allem in der Breite sehr gut aufgestellt.

Was erhoffen Sie sich von der Rückrunde?

Wir wollen eine ähnlich gute Rückserie wie die Hinrunde spielen. Wenn wir am Ende unter den ersten fünf, sechs, vielleicht sieben Mannschaften landen, dann bin ich zufrieden. Wir wollen uns stetig weiterentwickeln und erfolgreichen Fußball spielen.

Wann beginnt die Vorbereitung auf die Rückrunde und ist ein Trainingslager geplant?

Am 7. Januar starten wir in die Hallensaison und werden dann erst am 22. Januar auf den Platz gehen. So etwas wie ein Trainingslager gibt es bei uns nicht.