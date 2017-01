Christoph Müller, Coach der Zweitvertretung des SC Paderborn in der Oberliga Westfalen, stellt die Ausbildung junger Talente in den Vordergrund und will den Klassenerhalt meistern.

Christoph Müller, wie fällt Ihr Fazit der abgelaufenen Hinrunde aus?

Insgesamt hat sich meine Mannschaft nach einem guten Start, aber auch einer längeren Negativserie, in der wir fast keine Punkte mehr geholt haben, weiterentwickelt. Wir haben viele wertvolle Erfahrungen gesammelt, die die jungen Spieler weiter nach vorne bringen werden. Kurz vor der Winterpause haben wir uns dann wieder mit Punkten belohnt und stehen tabellarisch überm Strich. Das Konzept ist voll auf die Ausbildung junger Spieler ausgelegt und in dieser Hinsicht sieht es derzeit phantastisch aus.

Wird es im Winter personelle Veränderungen geben?

Das können wir noch nicht absolut sagen. Es wird Gespräche mit unseren Spielern geben. Natürlich ist es immer möglich im Winter etwas nachzubessern, aber bisher gibt es da nichts konkretes.

Was erhoffen Sie sich von der Rückrunde?

Es muss unser Ziel sein die Leistung, die wir kurz vor der Winterpause gezeigt haben, zu bestätigen und den nächsten Schritt in Richtung Konstanz zu machen. Jungen Spielern fällt es auf Dauer immer schwer, die Qualität, über die sie verfügen, regelmäßig abzurufen. Das wollen wir ändern und sie weiter ausbilden. Wir möchten den Klassenerhalt möglichst früh schaffen. Dafür müssen wir aber noch eine Schippe drauflegen, da die anderen Mannschaften nicht schlafen. Von der Mentalität her hat mich meine Mannschaft vollkommen überzeugt, darum mache ich mir da auch keine Sorgen.

Wann beginnt die Vorbereitung und gibt es ein Trainingslager?

Wir starten am 09. Januar in die Vorbereitung und haben dann fünf Wochen Zeit, um hart zu arbeiten. Mit fünf Testspielen sind wir bestens verplant. Außerdem geben die Bedingungen unseres Trainingszentrums sehr viel her, so dass wir sehr gut ausgestattet sind und in Ruhe zuhause trainieren werden.