Der SC Phönix Essen hat sich nach einem verkorksten Saisonstart gefangen und überwintert auf Platz vier in der Kreisliga A - mit Schlagdistanz zum Tabellenführer.

Arndt Krosch, wie fällt Ihr Fazit der abgelaufenen Hinrunde aus?

Der Saisonstart war natürlich schlecht. Wir hatten das Problem, dass uns zu Beginn viele Leute urlaubsbedingt weggefallen sind. An den ersten sieben Spieltagen hatte ich nur 14 Mann zur Verfügung. Als wir dann komplett und alle 21 Spieler im Training waren, haben wir gesehen, was möglich ist. Da brauchen wir uns vor keiner Mannschaft in der Liga zu verstecken und auch im Pokal hat das gut geklappt. An diese Leistungen wollen wir auch im neuen Jahr anknüpfen.

Wird es personelle Veränderungen geben?

Ja, Martin Hofmann hat uns verlassen. Er wird seine Karriere aus privaten Gründen beenden. Das ist ein herber Verlust für uns. Derweil konnten wir mit Matthias Bade, der zuletzt für Al-Arz Libanon spielte, und Ahmed Abdul Razzer, der für den Bader SV am Ball war, zwei neue Leute dazu gewinnen. Damit sind unsere Personalplanungen auch abgeschlossen. Ende März kehrt dann auch Daniel Conti von seiner Weltreise zurück. Er ist seit November mit seiner Freundin weg. Das hat er sich nach seinem erfolgreichen Master-Studium auch verdient.

Was erhoffen Sie sich von der Rückrunde?

Wir wollen oben dranbleiben. Die ersten beiden Plätze haben wir fest ins Visier genommen. Ich denke, dass wir unsere Qualität bereits in der Hinrunde gezeigt haben und eine gute Chance besitzen, unsere Ziele zu realisieren.

Wann beginnt die Vorbereitung auf die Rückrunde und ist ein Trainingslager geplant?

Wir werden schon am 27. und 29. Dezember in der Halle trainieren. Wer mich kennt, der weiß, dass ich die Essener Hallenstadtmeisterschaft sehr ernst nehme und da nichts zu verschenken habe. Unser Motto für die Halle ist: Nichts muss, alles geht! Ab dem 10. Januar geht es dann mit der offiziellen Wintervorbereitung los. Ein Trainingslager wird es nicht geben, dafür haben wir eine hoffentlich lange Hallen-Saison.